Чебоксары, , 11:57 — REGNUM В период с 14 по 20 сентября в Чувашии медики скорой помощи выезжали на вызов по поводу отравлений к 12 детям. Самому младшему было всего два месяца. Об этом информирует пресс-служба республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Двухмесячного малыша нечаянно напоили раствором лимонной кислоты, приготовленным для удаления накипи. В Яльчиках 5-летний мальчик получил химический ожог полости рта, выпив дезинфицирующее средство. В Чебоксарах в больницу попал 3-летний ребенок, он выпил витамины. 9-летний мальчик в Алатыре и годовалая девочка в Козловском районе отравились дикими ягодами.

Все несовершеннолетние получили медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Всего в указанный период в республике скорую помощь вызывали около 6 тыс. раз, из них к детям — 700 вызовов.

ИА REGNUM напоминает, в марте в школе №50 в Чебоксарах отравились дети. Всего в жалобами на температуру, рвоту и боли в животе обратилось 34 человека. Роспотребнадзором при проведении расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства, в том числе условий хранения пищевых продуктов.

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