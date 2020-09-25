Лагос, Нигерия, , 11:18 — REGNUM За последние два дня в Нигерии взорвался второй бензовоз. Об этом сообщает BBC Africa.

Взрыв прогремел деловой столице Нигерии, Лагосе, вечером в четверг, 24 сентября. После взрыва бензовоз загорелся, и огонь уничтожил несколько автомобилей и близлежащие здания.

Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Лагос сообщает, что по меньшей мере 16 человек находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницы города. Еще 14 получили первую медицинскую помощь на месте, говорится в сообщении.

В заявлении агентства говорится, что неисправное уплотнительное устройство рядом с водительским сиденьем привело к утечке горючего, которое воспламенилась, когда лопнули шины.

Взрыв в Лагосе произошел буквально через день после того, как по меньшей мере 25 человек, включая студентов, погибли в результате аналогичной катастрофы в городе Локоджа — столице штата Коги.

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