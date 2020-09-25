Кызыл, , 11:12 — REGNUM По данным министерства внутренних дел Тувы, уровень подростковой преступности в республики за первые восемь месяцев с начала года снизился на 20%. Об этом написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Шолбан Кара-оол.

Однако на этом фоне, резко выросло число преступлений, связанных со сбытом наркотиков подростками. Ранее последних ловили только на употреблении запрещённых веществ, то в этом году выявлено сразу три случая их продажи.

«Вроде немного в абсолютных цифрах, но они дали 300% прироста по этому виду преступности. А самое главное — что за этим фактом кроется? Это случайности? Или мы имеем дело с организованной вербовкой детей в наркобизнес?» — задаётся вопросом руководитель региона.

По его словам, криминалитет активно втягивает детей в торговлю наркотиков, поскольку последних можно привлечь к уголовной ответственности только с 16 лет. При этом в группе риска оказываются дети бедных и неблагополучных семей.

«Честное слово, хотел бы я ошибаться. Но все говорит за то, что это правда, и за нашими детьми идет самая настоящая охота. Не только для следственных органов, но и для всех нас, в первую очередь для власти, эти три случая должны стать поводом к самому тщательнейшему разбирательству», — подчеркнул Кара-оол.

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