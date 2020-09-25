Лос-Анджелес, США, , 10:15 — REGNUM Один из участников протестных акций в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), начавшихся после суда по делу о смерти афроамериканки Бреонны Тейлор, был сбит внедорожником. Об этом 25 сентября сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что протестная акция началась вечером 24 сентября в районе Голливуда. При этом, когда манифестанты двигались по бульвару Сансет, как это запечатлено на выложенных в соцсети видео, проезжавший мимо них черный внедорожник сбил одного из участников акции, в результате чего последний упал на спину.

Также указывается, что, по информации представителя противопожарной службы города, пострадавший был доставлен медработниками в больницу. О его состоянии не сообщается.

Отметим, протесты в Лос-Анджелесе начались после того, как в городе Лисвилле ни одному из полицейских не было предъявлено обвинение в убийстве по делу о смерти Бреонны Тейлор, застреленной в ходе обыска. Последняя является одним из символов протеста движения Black Lives Matter.