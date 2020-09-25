Мадрид, , 10:08 — REGNUM Шесть человек пострадали и трое были задержаны в ходе протестной акции в Мадриде, направленной против мер ограничения, связанных с карантином по коронавирусной инфекции. Об этом 25 сентября сообщает агентство Europa Press.

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По информации журналистов агентства, в акции принимали участие около 300 человек и входе нее часть манифестантов перекрыла движение в районе регионального парламента автономного сообщества Мадрид.

По этой причине сотрудники правоохранительных органов вынуждены были провести разгон акции силовым способом, при этом в числе пострадавших четыре правоохранителя.

Также указывается, что участники акции выступали против карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, в указанном регионе, который в наибольшей степени пострадал от пандемии. С 21 сентября в автономном сообществе Мадрид ограничен въезд и выезд из 37 зон, где отмечен самый большой уровень заражаемости SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Испании в общей сложности выявлено свыше 704 тыс. случаев заражения коронавирусом при более чем 31,1 тыс. скончавшихся от COVID-19.