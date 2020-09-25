Чита, , 09:58 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным регионального оперативного штаба, на 25 сентября общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составило 5951 человек, причём 77 из них добавились только за последние сутки.

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Подтверждена причина смерти от COVID-19 у ранее скончавшегося пациента, который имел тяжелое течение заболевания.

Общее число жертв коронавируса составляет 67 человек. Вместе с тем 4783 (48 за сутки) человека вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей.

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