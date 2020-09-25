Тверь, , 09:58 — REGNUM Причиной крушения Су-30 в Тверской области могло стать случайное попадание снаряда. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на запись разговора пилотов пострадавшего истребителя и Су-35.

На опубликованной телеканалом записи слышно, как пилоты докладывают, что «сработала пушка».

После этого сообщается об отказе двух гидросистем, что означает потерю управления. Затем пилотами было принято решение о катапультировании.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября истребитель Су-30 разбился при проведении планового учебно-тренировочного полёта в Тверской области. Лётчики успели катапультироваться. Сам самолёт упал в лесную зону.

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