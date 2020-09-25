Тихвин, Ленинградская область, , 09:42 — REGNUM В Ленинградской области пожарные спасли 25 жителей из горящего двухэтажного деревянного дома в поселке Березовик Тихвинского района. По неустановленной пока причине дом загорелся вечером 24 сентября. Региональный следственный комитет начал процессуальную проверку. Об этом 25 сентября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

По данным ГУ МЧС по Ленобласти, пожар в двухэтажном жилом доме в поселке Березовик Тихвинского района начался около 18:00 в четверг, 24 сентября. В доме на 14 квартир, размерами 18 на 25 метров, горело сразу несколько квартир. Спасателями на улицу были выведены 25 местных жителей.

К 22 часам пожар удалось ликвидировать. По предварительной информации, никто не пострадал. Погорельцы были размещены во временном жилье в летнем лагере «Огонек».

Однако, следственным отделом по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области начата процессуальная проверка. Специалисты устанавливают причины возгорания и ищут очаг пожара.

«Процессуальное решение будет принято по результатам проверочных мероприятий. Также будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в районе», — уточнили в ведомстве.