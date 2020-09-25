Абакан, , 09:18 — REGNUM В Хакасии местная жительница едва не отправила собственноручно мошенникам 300 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сделать это ей помешал счастливый случай, а точнее, проблемы с сотовой связью.

Обратившись в полицию, женщина 1963 года рождения рассказала, что ей звонили неизвестные, представившиеся «сотрудниками службы безопасности банка», сообщившие о попытке несанкционированного списания денег с её карты.

«Чтобы эту операцию заблокировать, держательнице карты было крайне необходимо, внимание: взять кредит на 300 тысяч, снять эти деньги со своего счёта и отправить на тот, который ей продиктуют», — отметили в министерстве.

Женщина начала подозревать, что разговаривает с аферистами, но те не дали ей времени на раздумья, задавая множество вопросов и требуя подтверждать информацию. На предложение горожанки сходить в банк звонившие ответили, что там работают мошенники.

В итоге женщина согласилась оформить кредит онлайн, после чего поехала снимать деньги в банкомате. Снять удалось лишь 200 тыс. из-за лимита. Оставшиеся 100 тыс. на другом конце провода предложили снять в следующем банкомате. Пенсионерка согласилась, но в этот момент разговор прервался, дав женщине время на раздумья. Она позвонила подруге, которая убедила её, что та едва не стала очередной жертвой мошенников.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейские уверены, что технические проблемы с сотовой связью спасли деньги жительницы Абакана, но предупреждают о бдительности: такие случаи везения единичны», — заключили в МВД.

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