Благовещенск, , 09:15 — REGNUM Амурского тигра убили в Амурской области. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, останки амурского тигра были найдены в лесу Свободненского района около с. Новостепановка сотрудниками управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области.

По предварительный информации, тигр погиб от человеческих рук.

По факту незаконной добычи особо ценного животного, которое занесено в Красную книгу РФ, было возбуждено уголовное дело по признакам незаконной добычи особо ценного дикого животного. В настоящее время стражи порядка выясняют все обстоятельства произошедшего.

Расследование дела продолжается.

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