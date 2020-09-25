Южно-Сахалинск, , 09:00 — REGNUM Мужчина лишился беспилотного летательного аппарата, когда снимал на берегу Охотского моря медведей на Сахалине. Об этом 24 сентября сообщил местный житель на своей странице в социальной сети, где опубликовал последнее видео с беспилотника.

На видео зафиксировано, как медведь ест рыбку. В этот момент его внимание привлек дрон. Он прыгает и пытается его ухватить лапой. Но мужчина успел отвести беспилотник на безопасное расстояние от медведя.

По словам мужчины, на следующий день он вновь отправился снимать видео этих хищников. Пока он снимал одного медведя, второй хищник задел беспилотник. В результате местный житель лишился летательного аппарата.

«На второй день съемок, пока одного «мишку» снимал, его братец (сестричка) поймал (а)», — сообщает фотограф.

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