Улан-Удэ, , 08:48 — REGNUM За восемь месяцев с начала года в Бурятии зарегистрировано более 2 тыс. преступлений с использований новых технологий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, более половины из них совершены с применением пластиковых карт.

Как отмечается, в 95% случаев жертвы мошенников ранее слышали о подобных методах, но не предполагали, что могут сами оказаться в числе потерпевших.

«Данная проблема связана с тем, что граждане не всерьез воспринимают угрозы быть обманутыми, проявляют излишнюю доверчивость и теряют бдительность», — отметили в правительстве.

В связи с этим, правительственная комиссия по профилактике правонарушений выработала ряд мер по усилению информирования граждан о преступлениях в сети, особенно среди пожилых людей и несовершеннолетних.

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