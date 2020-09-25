Каир, , 08:43 — REGNUM Трое полицейских были убиты во время предотвращения попытки побега четырех боевиков из камеры в Каирской тюрьме. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение министерства внутренних дел Египта.

Все четверо боевиков были убиты при неудачной попытке побега из тюрьмы Тора, говорится в заявлении. В заявлении МВД дальнейших подробностей инцидента приведено не было.

Трое из названных в заявлении заключенных были осуждены в 2018 году за присоединение к группировке «Ансар аш-Шариа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убийство по меньшей мере 10 полицейских в ходе серии нападений в период с августа 2013 года по май 2014 года. Четвертый был осужден в 2018 году за убийство христианского врача, сообщили местные репортеры.

Группировка «Ансар аш-Шариа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была создана в Египте в июле 2013 года.