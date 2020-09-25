Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:32 — REGNUM За истекшие 24 часа уровень воды в реке Амур возле города Комсомольск-на-Амуре увеличился на 18 см и превысил опасную отметку. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровском краю.

«Уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре на утро 25 сентября составил 655 см, прирост за сутки — 18 см, тем самым преодолев отметку опасного явления (опасная отметка — 650 см)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате этого в зоне подтопления оказались 18 дачных участков, подвалы шести социально значимых объектов и 45 многоквартирных домов.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время в городе проводятся укрепление и возведение защитных сооружений, консервация проточных труб и водоотведения, а также установка насосов для откачки воды. При этом на территории региона также было развернуто два пункта временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что уровень озера Байкал из-за мощных ливней стал стремительно расти.