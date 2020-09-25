Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Поиски пропавшего в Республике Бурятии в июле самолета Ан-2, на борту которого находились шесть человек, прекращены. Об этом 25 сентября рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС России.

«Поиски Ан-2 прекращены», — приводит ТАСС слова представителя ведомства. Также он уточнил, что такое решение было принято Росавиацией.

При этом указывается, что о точной площади территории, которая была обследована в ходе поисков, станет известно позднее, при этом на конец августа она составляла свыше 32 тыс. кв. км.

Напомним, самолет Ан-2, который принадлежал авиационной компании «Феникс» и на борту которого находились шесть человек, пропал 19 июля вечером.