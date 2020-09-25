Омск, , 08:19 — REGNUM В Омске начата доследственная проверка информации о нападении собаки на ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Проверка назначена после появления в социальной сети и в СМИ информации о том, что на улице Свободы в Омске на школьника напала бродячая собака, которая укусила мальчика, возвращавшегося из школы. В своём посте мать мальчика просит городскую администрацию обратить внимание на проблему бездомных животных и принять меры к отлову собак.

«По информации от директора муниципального приюта для животных, после случившегося на место происшествия выехали две бригады отлова муниципального приюта для животных, — уточнили в ведомстве. — На участке, где произошло нападение собаки на ребёнка, была поймана одна собака с биркой в ухе, других животных обнаружено не было».

Следователи сейчас выясняют все причины и обстоятельства случившегося.