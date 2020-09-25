Нижний Новгород, , 08:15 — REGNUM Мужчина, который подозревается в убийстве 9-летней девочки, задержан в Нижегородской области. Об этом 25 сентября сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

«Следователями СО по г. Бор СУ СК России по Нижегородской области в ходе расследования уголовного дела, возбужденного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в тесном взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства малолетней девочки», — говорится в сообщении.

Также указывается, что задержанный — мужчина 1986 года рождения, который является жителем другого района области.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время с задержанным ведут работу сотрудники регионального СК, которые проводят комплекс необходимых следственных действий, расследование уголовного дело лично контролирует руководство ведомства.

Напомним, поздним вечером 24 сентября тело малолетней девочки, которая возвращаясь домой вышла пос. Неклюдово г.о. Бор Нижегородской области и не дошла до дома, было найдено в безлюдном месте указанного поселка.