Омск, , 08:10 — REGNUM Омского подростка признали виновным в применении насилия в отношении полицейского. Суд приговорил юношу к двум годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также в счёт возмещения морального вреда с него будет взыскано 200 тысяч рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что утром 16 марта в подъезде дома на ул. Завертяева в городе Омске 17-летний юноша, которого разыскивали после ухода из дома, плеснул в лицо полицейскому уксусной кислотой. Полицейский получил химический ожог глаз и кожи. Подросток с места преступления скрылся, но через несколько часов был задержан сотрудниками полиции в другом районе.

На время вынесения приговора юноше исполнилось 18 лет. Он признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ — «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».