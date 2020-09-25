Барнаул, , 08:04 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на 25 сентября, по-прежнему наблюдается рост числа больных внебольничной пневмонией (4253 пациентов, +42 за последние сутки) и тяжелобольных (157 человек, +2 за последние сутки).

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На ИВЛ находятся 63 человека (-12 за последние сутки). Не обошлось без семи новых летальных исходов среди носителей SARS-CoV-2. Общее число жертв составляет уже 459 человек.

С начала учебного года коронавирус выявлен у 53 детей до 17 лет включительно. Общее количество выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 13 378 человек (+80 за последние сутки). За весь период в крае выздоровел 11 991 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 сентября, стало известно что коронавирус выявлен у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

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