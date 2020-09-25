Кош-Агачский район, Алтай, , 07:57 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по факту гибели в Кош-Агачском районе 68-летнего мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

За два дня до трагедии, 19 сентября трое жителей Горно-Алтайска отправилась в поход на Каракабакские озёра, расположенные на высоте 2,3 тыс. метров над уровнем моря. В ведомстве напоминают, что озёра являются одними из наиболее редко посещаемых в регионе.

«21 сентября 2020 года около 16 часов при купании во «Втором Каракабакском озере» мужчина утонул. После произошедшего оставшиеся туристы добрались до ближайшей вышки сотовой связи, откуда позвонили спасателям», — отметили в СКР.

К настоящему времени тело мужчины ещё не найдено. Организованы поиски. Процессуальное решение по инциденту будет принято по итогам проверки.

Читайте также: На берегу реки Катунь в Горном Алтае найдено тело женщины