Чебоксары, , 08:33 — REGNUM В столице Чувашии на улице Университетской задержали иностранных студентов по подозрению в сбыте наркотиков. Предполагаемых наркосбытчиков задержали бойцы спецназа, которые спустились в квартиру с крыши. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Чувашии.

Полицейские располагали информацией, что в квартире, арендованной гражданами одной из стран дальнего зарубежья, имеются запрещенные вещества. При обыске были изъяты порядка 200 граммов наркотиков, которые, по предварительным данным, задержанные планировали сбыть на территории республики через тайники-закладки.

20-летний студент-иностранец заключен под стражу, его 28-летняя предполагаемая сообщница находится под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»).

В течение сентября в регионе за подобные деяния были задержаны и другие иностранные граждане, которые также являются студентами вузов города Чебоксары.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии перед судом предстанет 17-летний парень, которого обвинили в вовлечении в наркопотребление 15-летней знакомой. 11 августа 2020 года подозреваемый приобрел 10 граммов наркотиков, взяв его из тайника в лесу на территории Чебоксар. Наркотики изъяли правоохранители при задержании.

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