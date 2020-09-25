Елизово, Камчатский край, , 07:43 — REGNUM Возгорание в легковом автомобиле ликвидировали в городе Елизово Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что в ночь на 25 сентября загорелся автомобиль Toyota Harrier, припаркованный на улице Ленина. Спасатели оперативно выдвинулись на место происшествия, уже спустя 20 минут после поступления сигнала о возгорании пожар был потушен. В результате возгорания оказался поврежден двигатель транспортного средства. Погибших не было. В настоящее время выясняются причины пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Петропавловске-Камчатском загорелся экскаватор. В тушении пожара принимали участие восемь спасателей и две автоцистерны. Пострадавших не было, возгорание ликвидировали.

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