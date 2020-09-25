Муйский район, Бурятия, , 07:39 — REGNUM В Муйском районе Бурятии перед судом предстанет местный житель по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетнего общеопасным способом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

29 мая 2020 года обвиняемый распивал спиртные напитки на берегу реки Муя, после чего поссорился с группой подростков. Позже он привёл сюда двоих друзей, после чего вновь начал выяснять отношения.

«В ходе конфликта он взял из машины гладкоствольное охотничье ружье 16-го калибра, заряженное патроном, после чего направил ствол в сторону одного из подростков, рядом с которым находились другие люди, и выстрелил», — отметили в ведомстве.

В результате были ранены двое, одному из них заряд дроби попал в грудь и правую кисть, второму — в предплечье. После этого обвиняемый уехал, а позже выкинул ружье в реку. Вскоре его задержали правоохранители. К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, материалы будут направлены в суд.

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