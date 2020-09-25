Сут-Хольский район, Тува, , 07:17 — REGNUM В Туве 46-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности на охоте. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, трагедия произошла 10 мая 2020 года.

Двое мужчин вечером охотились в местечке Адыр-Даг в Сут-Хольском районе. В какой-то момент, заметив в 50−60 метрах от себя движение в кустах, обвиняемый выстрелил.

«Своими действиями обвиняемый причинил своему знакомому огнестрельное пулевое ранение головы, от которого последний скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, в связи с чем документы направлены в суд.

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