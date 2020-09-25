Кабанский район, Бурятия, , 06:51 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии минувшей ночью произошёл пожар, жертвой которого стал мужчина 1948 года рождения. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Как отмечается, к моменту прибытия пожарных подразделений, горели зимовье и баня. Огнеборцам удалось локализовать пламя в течении 19 минут. Тело погибшего было найдено в ходе тушения в зимовье у двери.

«Предварительно причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Для выяснения обстоятельств случившегося на месте работают дознаватели МЧС России», — отметили в ведомстве.

В связи с произошедшим спасатели обратили внимание владельцев частных домов, что с наступление холодов именно нарушение правил при топке печений и эксплуатации электрических обогревателей становится основной причиной пожаров.

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