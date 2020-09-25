Горно-Алтайск, , 06:39 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

У 73-летнего жителя Майминского района заражение подтвердилось 15 сентября. Из сопутствующих заболеваний выявлена гипертоническая болезнь. Причиной смерти второго скончавшегося — 55-летнего жителя Горно-Алтайска — стал инфаркт миокарда. У него также была диагностирована гипертония.

«Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 19 летальных случаев у пациентов с COVID-19, 16 из них — от COVID-19, три — от иных причин», — отметили в оперштабе.

Читайте также: На Алтае выявили 65 новых носителей коронавируса