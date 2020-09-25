Иркутск, , 06:02 — REGNUM Октябрьский районный суд Иркутска 24 сентября арестовал 31-летнего мужчину и 24-летнюю женщину, ранее осужденных за разбойные нападения и сбежавших из-под стражи 7 сентября, на срок до 21 ноября. Об этом 25 сентября сообщает прокуратура Иркутской области.

В отношении задержанных полицией 23 сентября под Ангарском «Бонни и Клайда» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ «Побег из-под стражи лицом, отбывающим наказание, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, в середине сентября после окончания следственных действий правоохранители Приангарья повезли осужденных за совершение серии разбойных нападений, краж и незаконный оборот оружия — 24-летнюю Татьяну Никитину и 31-летнего Сергея Устюгова — не в место, где они отбывали наказание, а на съёмную квартиру в Иркутске. Оставшись наедине, молодые люди перелезли на балкон соседней квартиры, расположенной через стену на 8 этаже, после чего вышли в подъезд, совершив побег.

Как сообщало ИА REGNUM, больше недели потребовалось правоохранителям Иркутской области для того, чтобы поймать сбежавшего осуждённого, совершившего дерзкий побег вместе со своей отбывающий наказание в колонии подругой. Иркутских «Бонни и Клайда» нашли под Ангарском в СНТ «Аэлита». Об их местонахождении сообщили местные жители (пенсионер МВД и сын).

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