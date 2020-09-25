Мехико, , 03:23 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 на территории Мексики, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 72 километрах к востоко-северо-востоку от населенного пункта Мулеге. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Информации о возможных жертвах или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября землетрясение магнитудой 4,2 произошло недалеко от турецкого Стамбула. Данных о пострадавших или повреждениях не приводилось.

Читайте ранее в этом сюжете: Недалеко от Стамбула произошло землетрясение