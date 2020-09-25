Бор, Нижегородская область, , 02:26 — REGNUM Уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего» возбуждено по факту обнаружения тела девятилетней девочки в поселке Неклюдово Борского района Нижегородской области, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Девочка пропала, когда возвращалась из школы домой. Последний раз ее видели живой на остановке, где она вышла из автобуса. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили вечером, в этот же день.

«Вечером 24 сентября в ходе поисковых мероприятий в безлюдном месте пос. Неклюдово Борского района тело пропавшей девочки было обнаружено. При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти», — говорится в сообщении пресс-службы.

На месте находится следственно-оперативная группа.

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