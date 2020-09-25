Хайкоу, Китай, , 02:10 — REGNUM Трагический инцидент на водоочистной станции в провинции Хайнань на самом юге Китая привел к гибели троих человек, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.

Как сообщили местные власти, инцидент произошел на очистных сооружениях, принадлежащих компании Haikou Veolia Water в столице провинции городе Хайкоу примерно в 9:20 по местному времени.

Местный департамент по чрезвычайным ситуациям, пожарные команды, а также сотрудники органов общественной безопасности региона были направлены на место трагедии. Помимо троих погибших, еще двое человек получили легкие ранения.

Компания использует высокоэффективный способ окисления влажного воздуха для очитки сточных вод от органических отходов. Инцидент расследуется местными властями. Какого-либо ущерба экологии не обнаружено.