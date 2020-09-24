Кабул, 24 сентября 2020, 22:24 — REGNUM На севере Афганистана потерпел крушение военный вертолёт, сообщает 24 сентября TOLOnews со ссылкой на министерство обороны страны.
Катастрофа произошла на территории афганской провинции Баглан. Афганские военные сообщили о гибели по меньшей мере двух человек.
Военное ведомство утверждает, что причиной крушения стали технические неполадки.
При этом указано, что расследование еще не завершено.
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