Кабул, , 22:24 — REGNUM На севере Афганистана потерпел крушение военный вертолёт, сообщает 24 сентября TOLOnews со ссылкой на министерство обороны страны.

Вертолёты ВВС Афганистана U.S. Department of Defense

Катастрофа произошла на территории афганской провинции Баглан. Афганские военные сообщили о гибели по меньшей мере двух человек.

Военное ведомство утверждает, что причиной крушения стали технические неполадки.

При этом указано, что расследование еще не завершено.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп подтвердил намерение вывести войска с Ближнего Востока