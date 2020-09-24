Ростов-на-Дону, , 20:56 — REGNUM Следователь главного следственного управления МВД России по Ростовской области, задержанный по подозрению в вымогательстве, временно отстранён от исполнения служебных обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области 24 сентября.

«В данный момент сотрудник отстранён от служебных обязанностей. В настоящее время руководством ГУ МВД России по Ростовской области назначено проведение служебной проверки. В случае, если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечён к установленной законом ответственности», — прокомментировали в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что информация о задержании сотрудника полиции появилась сегодня, 24 сентября. По некоторым данным, следователь вымогал крупную взятку у адвоката одного из задержанных по делу по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств».

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