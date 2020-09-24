Ростов-на-Дону, , 20:41 — REGNUM Природный пожар в Ростовской области удалось ликвидировать. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 сентября.

Борьба с огненной стихией в районе Солёного озера завершилась в 20:00 мск.

ИА REGNUM напоминает, что площадь, пройденная огнём, составила 7 гектаров. К тушению травяного пожара был привлечён пожарный поезд. Помощь оказала авиация — вертолёт К-32 МЧС России сбросил несколько десятков тонн воды в районе происшествия.

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