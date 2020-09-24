Москва, 24 сентября 2020, 19:37 — REGNUM Столкновение малого противолодочного корабля (МПК)Балтийского флота «Казанец» с иностранным грузовым судном в проливе Эресунн будет расследовано при личном участии главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщает 24 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.
По информации источника, главком ВМФ уже прибыл на Балтийский флот.
Столкновение станет предметом доследственной проверки, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.
Источник напомнил, что в результате этого инцидента российский корабль по счастливой случайности получил незначительное повреждение и смог дойти до своей базы, однако ситуация могла иметь печальный финал, так как сухогруз Ice Rose гораздо крупнее «Казанца».
Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Балтийской проливной зоне в условиях густого тумана малый противолодочный корабль (МПК)Балтийского флота «Казанец» столкнулся с сухогрузом Ice Rose под флагом Маршалловых островов.
Среди российских моряков никто не пострадал, корабль получил пробоину выше ватерлинии и своим ходом смог дойти до базы в Балтийске.
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