Москва, , 19:37 — REGNUM Столкновение малого противолодочного корабля (МПК)Балтийского флота «Казанец» с иностранным грузовым судном в проливе Эресунн будет расследовано при личном участии главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова, сообщает 24 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Малый противолодочный корабль «Казанец» Mike1979 Russia

По информации источника, главком ВМФ уже прибыл на Балтийский флот.

Столкновение станет предметом доследственной проверки, по итогам которой могут возбудить уголовное дело.

Источник напомнил, что в результате этого инцидента российский корабль по счастливой случайности получил незначительное повреждение и смог дойти до своей базы, однако ситуация могла иметь печальный финал, так как сухогруз Ice Rose гораздо крупнее «Казанца».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в Балтийской проливной зоне в условиях густого тумана малый противолодочный корабль (МПК)Балтийского флота «Казанец» столкнулся с сухогрузом Ice Rose под флагом Маршалловых островов.

Среди российских моряков никто не пострадал, корабль получил пробоину выше ватерлинии и своим ходом смог дойти до базы в Балтийске.

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