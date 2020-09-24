Малоярославецкий район, Калужская область, , 19:08 — REGNUM В деревне Кирилово, Малоярославецкого района, на территории личного подсобного хозяйства, зафиксирован очаг оспы овец среди поголовья мелкого рогатого скота, сообщили 24 сентября корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области

В деревне Кирилово на территории личного подсобного хозяйства зафиксирован очаг оспы овец. 40.mchs.gov.ru

По данным ведомства, всего в хозяйстве насчитывается 245 голов овец, пало пять, пришлось умертвить одну овцу. По внешним признакам заболело 117 голов овец. Специалистами государственной ветеринарной службы проводятся карантинные мероприятия. По их рекомендациям, в целях предупреждения возникновения оспы овец и недопущения её распространения, руководители сельских хозяйств, а также владельцы овец обязаны не допускать ввода (ввоза) в населённый пункт овец, неблагополучных по оспе. Всех вновь поступающих в хозяйство овец содержать изолированно в течение 30 дней.

Оспа овец — это опасная болезнь, которая характеризуется поражением кожи и слизистых оболочек, а также лихорадкой. Опасность заболевания ещё и в том, что оспа овец может передаваться человеку.

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