Набережные Челны, Татария, , 17:59 — REGNUM В Набережных Челнах 12-летний мальчик во время прогулки на детской площадке сломал руку. По факту получения травмы ребенком следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по РТ.

Детская площадка Пётр Иванов

1 сентября текущего года мальчик во время игры схватился за ненадлежащим образом закрепленную перекладину на детской горке и упал, после чего получил закрытый перелом руки. Следствие оценит действия должностных лиц управляющей компании и подрядной организации, приведших к травме ребенка. Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, устанавливаются все обстоятельства инцидента. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в городе Альметьевске 31 июля во время катания с горки на детской площадке получила травмы трехлетняя девочка. Она упала с двухметровой высоты в результате неисправности сооружения. После осмотра медики констатировали, что ей причинен вред здоровью средней тяжести.

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