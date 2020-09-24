Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM В Ростовской области к тушению крупного природного пожара в районе Солёного озера привлекли авиацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 сентября.

Напомним, что в борьбу с огненной стихией вступил пожарный поезд. Помощь в ликвидации пожара оказывает вертолёт Ми-8 МЧС России.

В настоящее время известно, что около 15:30 мск объявлена ликвидация открытого горения по первому участку на площади 500 кв. метров.

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