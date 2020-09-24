Ижевск, , 16:17 — REGNUM Минувшей ночью инспекторы ДПС муниципального отдела МВД России «Сарапульский» заметили автомобиль, который передвигался с превышением разрешённой скорости и совершал опасные маневры. На просьбу правоохранителей об остановке водитель не отреагировал и увеличил скорость движения, полицейские, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследование, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Игнорируя призывы об остановке, звучавшие из громкоговорителя, водитель за рулем Chevrolet Niva продолжал движение на большой скорости, представляя опасность для окружающих. Инспекторы ДПС приняли решение о применении табельного оружия в соответствии со ст. 23 Федерального закона РФ №3-ФЗ «О полиции».

Выстрелом в автомобиле нарушителя пробило колесо, однако он все равно продолжал ехать. Но в итоге автомобиль был остановлен. Оказалось, что за рулём находился 19-летний житель Сарапула, не имеющий права управления транспортным средством.

В отношении нарушителя составлены протоколы об административных правонарушениях по трем статьям КоАП РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года также удалось задержать не желающего остановиться водителя в селе Сюмси. В отношении нарушителя составлены протоколы по четырём статьям КоАП РФ. Кроме того, задержанный нарушил предписания указа главы республики о режиме повышенной готовности, находясь в общественном месте. Еще один протокол был составлен по ст. 20.6.1 («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности»).