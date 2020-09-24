Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В Ростовской области вспыхнул крупный природный пожар в районе Солёного озера. К месту происшествия прибыл пожарный поезд. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 24 сентября.

В Ростовской области тушат крупный природный пожар ГУ МЧС России по Ростовской области

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре в экстренные службы поступило около 12:45 мск. Спустя час был объявлен второй ранг сложности из-за угрозы распространения. Однако позже эта информация не подтвердилась. К месту происшествия прибыли 27 человек и десять единиц техники.

По оперативным данным, сухая трава горит двумя очагами по фронту 500 и 1000 метров. В 15:25 мск к борьбе с огнём привлечён пожарный поезд.