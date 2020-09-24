Уфа, , 15:42 — REGNUM Проверку по факту гибели несовершеннолетнего проводит прокуратура Башкирии. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры, 21 сентября в селе Аксаитово было обнаружено тело 14-летнего подростка.

По данному факту была организована проверку. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит установить все обстоятельства произошедшего. Кроме этого, будет дана оценка действиям должностных лиц, которые должны выявлять детей, находящихся в социально опасном положении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Татышлинском районе подросток и его друг пошли в магазин. В какой-то момент мальчик почувствовал недомогание и он упал. Свидетели происшествия вызвали скорую помощь. Прибыв на место трагедии, медики установили смерть ребенка.

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