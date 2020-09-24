Луганск, 24 сентября 2020, 15:43 — REGNUM В ходе оборудования украинских позиций в районе села Новотошковское произошёл взрыв мины. Об этом заявил 24 сентября во время брифинга представитель пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин.
По его словам, взорвалась противопехотная мина ПМН-2.
По данным разведки ЛНР, командование ВСУ решило скрыть инцидент, а пострадавшего боевика поместили в изолятор для заразившихся коронавирусной инфекцией.
Напомним, за минувшие сутки на юге ДНР были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. ВСУ применили гранатомёты двух видов.
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