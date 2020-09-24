Подгорица, , 15:08 — REGNUM С начала 2020 года до конца июня полиция Черногории изъяла 295 единиц оружия, тогда как за аналогичный период прошлого года было изъято 505 единиц оружия, сообщает управление полиции.

На пунктах пересечения границы с Черногорией Управление полиции конфисковало один пистолет и один газовый пистолет за шесть месяцев 2020 года.

В течение 2018 и 2019 годов управлением по чрезвычайным ситуациям МВД было собрано 60,4 тонны неразорвавшихся боеприпасов различного профиля.