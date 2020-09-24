Стокгольм, , 14:53 — REGNUM В Стокгольме возле посольства Великобритании спустя два часа после наступления полудня был обнаружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. На месте происшествия в эти минуты дежурят сотрудники правоохранительных органов из местной полиции. Об этом 24 сентября сообщила новостное агентство SVT Nyheter, съемочная группа которого находится возле здания посольства.

«Возле здания посольства был обнаружен подозрительный предмет, место обнаружения было оцеплено», — заявила Хелена Бострём Томас, пресс-секретарь полиции Стокгольма.

По данным журналистов издания, отряд для разминирования уже движется к месту нахождения подозрительного предмета.

Репортер SVT, находящийся на месте сообщает, что возле здания посольства дежурят около десяти полицейских, которые спокойно реагируют на происходящее. Территория возле посольства оцеплена, однако автомобильное движение не приостановлено.