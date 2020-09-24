Мадрид, 24 сентября 2020, 14:41 — REGNUM Сразу несколько станций мадридского метрополитена оказались затопленными из-за осадков в городе. Об этом сообщает официальный аккаунт метрополитена Мадрида.
Отмечается, что ливень в Мадриде привёл к перебоям в работе и закрытию некоторых станций пяти линий метро.
Пользователи соцсети также опубликовали видеоролики, на которых виден уровень подтоплений на Линии 2 метрополитена испанской столицы.
Издание El Pais также сообщает о трудностях в пригородном сообщении из-за сильных осадков.