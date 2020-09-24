Сумы, Украина, , 14:37 — REGNUM Полковника ВСУ Юрия Полоуса «похитили» в рамках антитеррористических учений. Об этом заявил 24 сентября пресс-секретарь Национальной полиции Сумской области Владимир Крупецких в комментарии телеканалу «Суспильне».

После сообщения о похищении военнослужащего журналисты обратились за комментарием в СБУ, однако в ведомстве заявили, что не имеют к инциденту никакого отношения.

Позже выяснилось, что «похищение» является частью антитеррористических учений, которые проводятся в Сумской области 24 и 25 сентября 2020 года.

Как стало известно, силовика насильно увезли шестеро вооружённых мужчин, представившихся сотрудниками СБУ.

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