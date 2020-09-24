Магнитогорск, Челябинская область, , 14:33 — REGNUM В Челябинской области идут проверки по факту смерти двухлетнего мальчика в больнице Магнитогорска. Одну из них начала прокуратура, сообщает пресс-служба регионального подразделения ведомства.

Проверка начата по публикациям СМИ о якобы ненадлежащей помощи ребёнку. Предстоит проверить качество и полноту оказания помощи. Также отметим, что свою проверку ведёт и минздрав.

Как сообщало ИА REGNUM, мальчик умер 19 сентября. Представители учреждения заявили журналистам, что он поступил в критическом состоянии.

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