Махачкала, , 14:33 — REGNUM Автомобильный мост через реку Атлан-озень обрушился в Буйнакском районе Дагестана. Транспорта на сооружении в момент происшествия не было, никто не пострадал, сообщили ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе районной администрации.

Мост располагается между селами Нижнее Казанище и Верхнее Казанище. В настоящее время он оцеплен. Для автотранспорта имеется объездная дорога через села Буглен и Атланаул.

Отмечается, что обрушившийся мост находится на балансе республики, поэтому муниципалитет не вправе самостоятельно принимать по нему какие-либо решения, в том числе финансовые. В этой связи глава Буйнакского района Камиль Изиев уже встретился с министром транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Шируханом Гаджимурадовым.

В администрации района создана комиссия, которая обследует рухнувший мост и примет решение по его дальнейшей судьбе. Стоимость восстановления объекта пока также не определена.