Магнитогорск, Челябинская область, , 14:24 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области в больнице скончался двухлетний мальчик. Об этом пишут СМИ.

Инцидент произошёл в детской больнице Центра охраны материнства и детства. Туда его доставили на скорой помощи вместе с матерью. Через некоторое время медики констатировали его смерть.

В самом учреждении изданию Верстов.Инфо пояснили, что в приёмный покой ребёнок был доставлен 19 сентября в 00:45 по местному времени. Его состояние было критическим. При этом в учреждении добавили, что родные мальчика вызывали скорую помощь, но отказались от госпитализации.

Родственники ребёнка со своей стороны подтверждают, что вызывали скорую. Но журналиста они рассказали, что медики прописали ребёнку лекарства, после чего ему стало легче, но потом состояние снова ухудшилось.