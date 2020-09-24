Варшава, , 14:10 — REGNUM 24 сентября в польском городке Люблинец (Силезское воеводство) загорелось здание католической начальной школы. На месте работают два десятка пожарных. Об этом передает Polskie Radio 24.

Пожар возник около 06:30 по местному времени (7:30 по московскому) на чердаке здания, которое принадлежит школе при местном католическом костёле. Детей в здании ещё не было, но занятия в четверг 24 сентября точно не состоятся.

На место происшествия прибыло 20 пожарных. Спасателям удалось вынести книги из библиотеки и оборудование из компьютерного класса. Во время операции по ликвидации пожара использовались три лестницы и установка пожаротушения высокого давления.

Как сообщается, ремонтные работы в здании не проводилось. Специалисты установят причину возгорания. Оценить масштабы ущерба и определить, будет ли здание пригодным для дальнейшей эксплуатации, можно будет только после тушения пожара. Известно, что на верхнем этаже в результате тушения пожара пострадали учебные кабинеты.