Ростов-на-Дону, , 13:38 — REGNUM В Ростове-на-Дону по подозрению в вымогательстве взятки задержан следователь главного следственного управления МВД России по Ростовской области. Об этом сообщает ряд интернет-изданий со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По некоторым данным, сотрудник донской полиции вымогал крупную взятку у адвоката одного из задержанных по делу по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». За 3 млн рублей следователь обещал переквалифицировать статью на менее тяжкую.

ИА REGNUM не располагает официальным комментарием по данному факту.